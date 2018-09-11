Две фуры столкнулись и перекрыли трассу М-4 под Липецком

11 Сент. 12:58 2018-09-11T13:28:49+03:00

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Два большегруза не поделили дорогу на въезде в город Елец Липецкой области. Как сообщают очевидцы фуры столкнулись на пересечении М-4 «Дон» и улицы Костенко у надземного пешеходного перехода.

Один из грузовиков поворачивал на улицу Костенко, второй двигался прямо в сторону Липецка. Очевидно, водитель белой фуры неверно оценил расстояние до встречной машины и рассчитывал проскочить перед длинномером. А водитель второго грузовика не смог остановить многотонник и въехал в липецкую фуру.

Удар был несильный, однако разбитые большегрузы перегородили часть трассы и перекреста, в результате чего на выезде из Ельца образовалась огромная пробка. Были ли в аварии пострадавшие, пока неизвестно.