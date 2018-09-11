В Ельце и нескольких районах области ввели карантин по бешенству

11 Сент. 13:34 2018-09-11T13:34:41+03:00

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Глава администрации Липецкой области подписал постановления об установлении карантина по бешенству в регионе. Очаг обнаружен на улице Мира, 9 деревни Щербаково Краснинского района. Карантин установлен в пределах территории улицы Мира на 2 месяца.

Бешенство выявили в селе Шовское Лебедянского района. Там карантин установили в границах территории улицы Бутырки. В Хлевенском районе – в пределах улицы Роща села Крещенка. Очаг бешенства обнаружен в Ельце – улица Клары Цеткин, 52. В угрожаемую зону попала территория улицы Фурманова и переулка Клары Цеткин. Установлен карантин на улице Лебедянская села Куймань Лебедянского района.

Напоминаем, на территории неблагополучного пункта запретили: проведение выводок и натаски собак, торговлю домашними животными, ввоз и вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, убой больных и подозрительных по заболеванию бешенством животных, использование и реализация сырого молока.