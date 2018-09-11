Липчанин пытался подкупить тамбовского автоинспектора

11 Сент. 13:45 2018-09-11T13:45:27+03:00

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Житель Липецка попался на попытке дать взятку тамбовскому автоинспектору. Все случилось утром 10 сентября в селе Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области. Там сотрудник ГИБДД остановил для проверки машину с липецкими номерами, за рулем которой был 25-летний мужчина.

Во время проверки выяснилось, что у липчанин нет водительского удостоверения. Мужчину усадили в патрульную машину и принялись составлять протокол по части 2 статьи 12.26 административного кодекса – отказ от медосвидетельствования при отсутствии прав.

Во время процедуры в патрульной машине липчанин попытался передать сотруднику ГИБДД 5000 рублей. Автоинспектор от взятки отказался и сообщил о случившемся, куда следует. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, попытку дачи взятки зафиксировал находящийся в автомобиле видеорегистратор.