2018-09-11T14:12:11+03:00
Общество

Молодой специалист в России зарабатывает в среднем 22 тысячи рублей

Сбербанк проанализировал уровень зарплат, которые получают работники в возрасте до 25 лет
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Средняя зарплата молодого специалиста в стране за период с июля 2017-го по июнь 2018 года составила 22,1 тыс. рублей. Средняя зарплата за этот же период — 41,4 тыс. руб.

Наибольшие зарплаты после пяти лет работы предлагают отрасль добычи полезных ископаемых (44,1 тыс. руб.), сфера финансов и страхование (26,8 тыс. руб. и 37,6 тыс. рублей). В обрабатывающей промышленности, сферах телекоммуникации и связи, общественного питания, здравоохранении, гостиничном бизнесе выпускники профильных вызов могут рассчитывать на зарплату в диапазоне 17─24 тыс. руб., а к 25 годам их доходы увеличиваются в полтора раза. В строительстве и транспортной отрасли заработок сразу — 30 тыс. руб., но он остается таким на протяжении нескольких лет. Выпускник вуза, выбравший карьеру преподавателя, к 25 годам получает 20 тыс. руб.

Сбербанк изучил влияние дополнительного образования на доходы. Оказалось, что средняя зарплата человека, который подписан на онлайн-курсы, в 2,5 раза выше, чем у тех, кто не использует такие сервисы.

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