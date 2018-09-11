2018-09-11T14:23:39+03:00
Общество

Задонские школьники отличились на международном конкурсе

Воспитанники специальной школы-интерната заняли три первых и одно второе место
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В Крыму завершился международный инклюзивный этноконкурс, участие в котором приняли более 100 творческих коллективов из разных уголков России и зарубежья, - сообщает пресс-служба областной администрации. Липецкую область представляли воспитанники Специальной школы-интерната Задонска - танцевальный коллектив «Юность» и образцовая студия жестовой песни «Хрустальная нотка». Обучающиеся школы-интерната достойно показали этнокультуру липецкого края, заняв три первых и одно второе место.

Воспитанники Задонской школы-интерната ежегодно становятся победителями и призерами многочисленных региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. «Выявление и поддержка юных дарований, талантливой молодежи, создание условий для развития творческих способностей – в числе приоритетов деятельности областных властей», - подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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