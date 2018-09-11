2018-09-11T14:45:08+03:00
Происшествия

Липчанин, размахивая топором, грозился убить соседа

По факту угрозы убийством завели уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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Полицию вызвал односельчанин дебошираПолицию вызвал односельчанин дебошираФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области под статью «угроза убийством» попал житель села Голиково Елецкого района. В полицию обратился житель того же села, который едва не стал жертвой нападения.

По словам потерпевшего, он поссорился с односельчанином. В ходе конфликта оппонент схватил топор и замахнулся в сторону соседа, имитируя удар. Размахивая топором, мужчина пригрозил, что убьет знакомого.

Агрессивного липчанина задержали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина судимостей не имеет. Уголовное дело по части 1 статьи 119 сейчас расследует отдел полиции по Елецкому району. Задержанному грозит максимум до трех лет тюрьмы.

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