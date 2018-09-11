В среду на 10 улицах Липецка отключат воду, а в частном секторе - свет

11 Сент. 14:45 2018-09-11T14:45:42+03:00

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В среду, 12 сентября, на некоторых улицах Липецка отключат воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Бахаева; Басинского; Полунина; Знаменского; Барабанщикова; Красивая; Граничная; Дальняя; Московская, 149; 151; 153; 141; 143; 145; 147; 139; 135; 137; 133; 131; 129; 119; 121; 117; 111; проезд Кувшинова, 7; 10; 10а.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

Электроэнергию отключат с 9 утра до 5 часов вечера жителям улицы Ботаническая, проезд Боевой. С 12 по 14 сентября без света останутся жилые дома частного сектора по СНТ Сокол-1, Сокол-3, садоводческое товарищество Строитель. Время отключения электричества – с 9 утра до 4 часов вечера.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.