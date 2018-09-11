Липчанин по пути за хлебушком украл с карты родственника все деньги

11 Сент. 15:14 2018-09-11T15:15:13+03:00

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В Елецком районе срок за кражу получил 23-летний ранее несудимый парень. Согласно материалам дела, молодой человек приехал в гости к родному дяде и тот отправил парня за продуктами. Доверившись родственнику, мужчина дал банковскую карту и продиктовал пинкод. По пути парень решил злоупотребить доверием.

Вместо того, чтобы купить продукты, он снял со счета родственника все деньги, 43 000 рублей, и больше не возвращался. Деньги он потратил на различные покупки и развлечения. А дядя, оставшись без средств к существованию, написал заявление в полицию.

В итоге безответственное отношение и аморальное поведение обернулось для парня первой судимостью. На суде он во всем сознался. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его приговорили к 1.5 условно и обязали устроиться на работу. Однако судимость сама по себе – это факт на всю жизнь, который ведет к ряду ограничений. Так парень теперь никогда не сможет трудиться в финансовой организации, во внутренних органах, стать адвокатом, опекуном, работать в суде и многое другое. К тому же, в случае очередного преступления, былые «заслуги» перед УК обязательно учтут.