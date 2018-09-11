Мэр Липецка и вице-губернатор привились от гриппа

11 Сент. 15:26 2018-09-11T15:26:47+03:00

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В Липецке и области стартовала прививочная кампания против гриппа. Иммунизация взрослых и детей проводится за счет вакцин «Совигрипп». Как рассказали в областном Роспотребнадзоре, в сезон 2018-2019 ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В.

Наиболее эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. Таким образом снижается риск заражения. Заболеваемость гриппом у привитых в 9 раз ниже, чем у непривитых, а у детей в 25 раз. Также вакцинация снижает риск летального исхода.

Прививку следует делать заранее, так как на формирование иммунитета к вирусу требуется 10-14 дней. Бесплатная вакцинация положена лицам, находящимся в группе риска: дети с 6 месяцев, учащиеся школ, студенты профессиональных и высших образовательных организаций, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные женщины, люди старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, граждане с хроническими заболеваниями.

К профилактической компании подключились многие работодатели области. Также этим утром, 11 сентября, прививку от гриппа сделали вице-губернатор Людмила Летникова и мэр Липецка Сергей Иванов.