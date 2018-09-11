2018-09-11T16:14:55+03:00
Общество

В Липецке сняли фильм о предвыборной гонке

Кинокартина выйдет в свет в конце декабря
Юлия КЛЮЕВА
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Фильм о потерянном поколенииФильм о потерянном поколении
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В Липецке завершились съемки дебютного фильма театра «Компромисс». Премьера кинокартины по сценарию Бориса Бужора «Левый берег» состоится уже в конце декабря. Возрастное ограничение фильма +18.

В нем рассказывается о судьбе трех друзей - выпускников филфака местного педагогического института, родившихся в Советском Союзе. После окончания института они так и не стали преподавателями русского и литературы. Их работа - предвыборная компания Руслана Куштова, баллотирующегося в горсовет от Левого берега. Теперь задача филфаковцев не допустить прихода к власти главного конкурента своего кандидата – Ивана Мангалова - московского коммерсанта. Его цели просты – поработить Левый берег уездного город в своих интересах.

«Левый берег» - это рассказ о потерянном поколении, чьи надежды на жизнь полную смысла рухнули в период идеологического застоя новой России. Дебютную кинокартину по праву можно назвать самым большим проектом театра «Компромисс» за год своего существования. В съемках участвовали лучшие актеры театра и кино Липецка, а также талантливая молодежь андеграунда.

Борис Бужор рассказал «КП-Липецк» о процессе создания фильма. Группе непросто дались съемки погони.

- Один человек в машине с камерой, его держат, чтобы он не вывалился из окна, - поделился Борис. – Этот человек снимает другую машину, в которой идет действо фильма. Все это снимается на скорости. Одного из операторов пришлось посадить в открытый багажник, чтобы он запечатлел погоню на мосту.

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