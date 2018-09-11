2018-09-11T17:04:31+03:00
Общество

В Липецке с прежних мест убрали более 50 киосков

В областном центре переносят нестационарные объекты
Юлия КЛЮЕВА
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Предприниматели продолжают отстаивать свою точку зрения в судеПредприниматели продолжают отстаивать свою точку зрения в судеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 11 сентября, в горсовете Липецка состоялось заседание комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов проинформировал парламентариев, как в городе переносят самовольно размещенные нестационарные объекты.

Так, в прошлом году в принудительном порядке перемещено 47 киосков и павильонов, а также 9 автолавок. 188 объектов предприниматели вывезли добровольно. В этом году перемещено 32 объекта и 3 автолавки. Добровольно вывезено 25 киосков и павильонов. В муниципальную собственность принято и утилизировано более 100 объектов.

Демонтируют не только незаконно установленные киоски. Некоторые объекты исключаются в силу городской необходимости в благоустройстве. Идет много судебных процессов. Предприниматели не сдаются и продолжаются обжаловать вывоз объектов.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, 200 нестационарных сооружений перемещено с улиц Союзная-Неделина. Мэрия также планирует убрать киоски, павильона и автолавки с проспекта и площади Победы.

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