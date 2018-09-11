Еще один теплый день подарит осень: в среду в Липецке до +28
В среду, 12 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра без осадков. В темное время суток температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.
Днем синоптики обещают довольно теплую погоду. Столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 751 мм рт.ст.
В четверг, 13 сентября, в областном центре ясно и тепло. Ночью до 16 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный 6-12 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 750 мм рт.ст.