Еще один теплый день подарит осень: в среду в Липецке до +28

11 Сент. 19:30 2018-09-11T19:30:08+03:00

Осенью всегда немного грустно.. Но не стоит забывать, что впереди все самое интересное! Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 12 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра без осадков. В темное время суток температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.

Днем синоптики обещают довольно теплую погоду. Столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 751 мм рт.ст.

В четверг, 13 сентября, в областном центре ясно и тепло. Ночью до 16 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный 6-12 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 750 мм рт.ст.