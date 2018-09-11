В Липецкой области в выходные поезд переехал 56-летнего мужчину

11 Сент. 17:45 2018-09-11T17:45:58+03:00

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В прошедшее воскресенье, 9 сентября, в Липецкой области погиб мужчина. Трагедия произошла на 488 километре пикет 7 перегона станции Долгоруково – Тербуны Юго-Восточной железной дороги. Примерно в 10 часов вечера 56-летний житель области переходил железнодорожные пути. Делал он это в неположенном месте. В итоге грузовой поезд смертельно травмировал мужчину.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку. Проводится целый комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, по итогам проверки примут процессуальное решение.