2018-09-11T17:45:58+03:00
Происшествия

В Липецкой области в выходные поезд переехал 56-летнего мужчину

Проводится доследственная проверка
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчина скончался от полученных травмМужчина скончался от полученных травмФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшее воскресенье, 9 сентября, в Липецкой области погиб мужчина. Трагедия произошла на 488 километре пикет 7 перегона станции Долгоруково – Тербуны Юго-Восточной железной дороги. Примерно в 10 часов вечера 56-летний житель области переходил железнодорожные пути. Делал он это в неположенном месте. В итоге грузовой поезд смертельно травмировал мужчину.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку. Проводится целый комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, по итогам проверки примут процессуальное решение.

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