2018-09-11T18:39:29+03:00
Общество

В регионе потратят 376,6 миллионов на обновление лифтового оборудования

В Липецке работы уже ведутся в 181 доме
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области обновляют лифтовое оборудованиеВ Липецке и области обновляют лифтовое оборудованиеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области продолжается ускоренная замена лифтового хозяйства. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, она проходит в рамках реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В этом году в Липецкой области планируется обновить 210 лифтов в 60 домах. Общая сумма затрат составит более 376,7 миллионов рублей. Выполнено 90% работы по замене и модернизации лифтов. 184 единиц оборудования уже функционируют в многоквартирных домах.

Новые лифты установили в доме по проспекту Победу, 27 областного центра. Также лифтовое оборудование заменили на 6 объектах в Грязях и 23 в Ельце. В данный момент в Липецке работы по замене лифтов ведутся в 181 доме.

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