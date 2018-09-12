В Липецке судимая женщина украла у пенсионерки 150 000 рублей

12 Сент. 08:50 2018-09-12T08:50:06+03:00

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В Липецке раскрыли кражу денег, которая произошла еще 27 августа. В тот день из квартиры дома №77 по проспекту Победы у 77-летней пенсионерки пропала крупная для сумма денег – 150000 рублей. Под подозрение попала безработная 52-летняя жительница Липецка с судимостью. Вычислить ее и поймать удалось спустя две недели. Всего за прошедшие сутки в регионе раскрыли три ранее совершенных преступления.

Кроме этого в Липецкой области раскрыли кражу из автомобиля. В полицию Лебедянского района обратился 27-летний мужчина и сообщил, что в ночь с 10 на 11 сентября кто-то обворовал его автомобиль «ВАЗ-2112». Неизвестные вытащили личные вещи, документы и 3000 рублей.

Подозреваемых вычислили и поймали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ими оказались двое жителей Лебедяни 19 и 20 лет. Несмотря на возраст, молодые люди уже имеют судимости. Оба нигде не работают. Расследованием кражи сейчас занимается «Лебедянский» отдел полиции.