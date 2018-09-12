В Липецкой области ночью на трассе дотла сгорела «BMW X6»
Автомобильный пожар произошел этой ночью, с 11 на 12 сентября, в Грязинском районе Липецкой области. Там прямо на трассе загорелась дорогая иномарка. «BMW X6» вспыхнула на 325 километре трассы Орел-Тамбов.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило после полуночи, в 0.52. На место происшествия незамедлительно выехало одно отделение отдельного пожарно-спасательного поста №40 и два добровольца.
К моменту их прибытия, немецкий внедорожни был уже весь охвачен огнем. Несмотря на все усилия, спасти машину не удалось. Огонь уничтожил все сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Люди, к счастью, не пострадали. Причину возгорания теперь предстоит определить экспертам.
Отметим, что стоимость «BMW X6» начинается от 4.7 миллионов рублей.