Под Липецком «КамАЗ» с прицепом вылетел на обочину после ДТП с «Фольксвагеном»

12 Сент. 09:52 2018-09-12T09:52:26+03:00

За сутки на дорогах области в 7 ДТП пострадали 8 человек и один погиб

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Крупная авария произошла утром в минувший вторник, 11 сентября, на трассе Тербуны – Набережное – Волово. В 9.52 там столкнулись «Фольксваген» и «КамАз» с прицепом. В результате столкновения, грузовик вылетел с дороги в поле. Причем во время удара у прицепа выдрало заднюю ось вместе с колесами. В этом ДТП пострадал 54-летний водитель иномарки, которого увезли в больницу.

В то же утро в Грязях на ул. Воровского 37-летняя женщина за рулем «Киа» сбила на пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Ребенок с травмами попал в больницу.

В этот день не обошлось из без смертельных ДТП. В Усманском районе в 16.05 на трассе Аксай – Куликово – Боровое не справился с управлением 46-летний водитель «ВАЗ-2105». Машина вылетела в кювет и водитель скончался на месте.

В самом Липецке поздно вечером произошла авария с двумя иномарками и мотоциклом. Все случилось на улице Советская в 23.00. Сначала 22-летний водитель «Шевроле» въехал в 42-летнего мотоциклиста, от удара мотоцикл отбросило на «Митсубиси», за рулем которого был 25-летний парень. В этом ДТП серьезно пострадал водитель мотоцикла.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, всего за сутки в регионе зафиксировали 7 ДТП с пострадавшими, в которых 8 человек получили травмы и 1 погиб. Авария с материальным ущербом было 26.