В Липецке 12-летний школьник погиб, упав с 3-метрового забора

12 Сент. 10:08 2018-09-12T14:16:50+03:00

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Трагедия случилась в минувший вторник днем, 11 сентября, в районе Сокола в Липецке. Там погиб 12-летний школьник. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе старший помощник следователя СУ СК по Липецкой области Юлия Кузнецова, ребенок гулял с друзьями по железнодорожным путям. После ребята решили перелезть через забор, но один из мальчишек не удержался и упал с трехметровой высоты.

Мальчик ударился головой о трубы теплотрассы. Все случилось на глазах у двоих приятелей, они и вызвали «скорую», но подоспевшим на место медикам осталось только констатировать смерть.

Школьник упал с железного забораФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

По данному факту проходит доследственная проверка, в ходе которой установят точную причину смерти, проверят условия, в которых жил мальчик и разберутся в деталях случившегося. Как стало известно «КП», ребенок воспитывался неполной семье.