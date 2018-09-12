2018-09-12T10:40:18+03:00
Общество

Сбербанк выдает крупному бизнесу кредиты за 7 минут

Проект «Семь минут» не имеет аналогов в стране и даже в мире
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Решение по кредиту принимается за 7 минут. Максимальная сумма финансирования — 2 млрд. руб. Кредит могут получить как клиенты, уже имеющие действующие либо погашенные кредиты в Сбербанке, так и клиенты, ранее не кредитовавшиеся в банке, но ведущие расчетную деятельность через счета в Сбербанке.

Чтобы оформить заявку на кредит, в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн клиент заполняет анкету из пяти вопросов, далее выбирает приемлемые для него условия кредитования из предложенных банком, после чего получает автоматически сформированный кредитный договор.

- Мы ценим время клиентов и хотим, чтобы оформить кредит было максимально легко, даже в случае с крупным бизнесом, - говорит заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Подчеркну, что принятое в рекордно короткий срок решение о выдаче кредита — окончательное и не подлежит пересмотру.

Сейчас пилотный проект стартовал в Москве, и первые клиенты уже получили кредиты по новой технологии. В декабре кредит «Семь минут» будет доступен в других регионах страны.

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