В Липецке ищут женщину с грудным ребенком, ушедшую из дома на ЛТЗ

12 Сент. 11:15 2018-09-12T11:18:31+03:00

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В Липецке в районе ЛТЗ пропала женщина с грудным ребенком. В прошедший понедельник, 10 сентября, 31-летняя Бартнева (Киселева) Анна Викторовна вместе с дочкой Киселевой Кристиной Ивановной 2018 года рождения около 12 часов дня ушла из дома. Как сообщают в ЛООО «Поиска пропавших детей», с тех пор местонахождение липчанок неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 175, волосы рыжеватого цвета чуть ниже плеч (всегда распущены).

Особые приметы: шрам на верхней губе, коричневая коляска. .

Одежда: темно-синие лосины, кофта черного цвета с коротким рукавом, сандалии бело-розовые.

Просьба ко всем, кто видел липчанок или знает, где они могут находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

Напомним, до сих пор не могут найти 15-летнюю Викторию Чернышову. 31 августа девушка ушла из дома в районе Сокола. Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.