2018-09-12T11:46:38+03:00
Общество

В Липецке хотят сократить интервал движения автобусов №24 и №24а

Липчане больше не могут ждать транспорт по 40 минут
Юлия КЛЮЕВА
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На "Портале неравнодушных" появилась новая транспортная инициативаНа "Портале неравнодушных" появилась новая транспортная инициативаФото: Юлия КЛЮЕВА
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На сервисе «Портал неравнодушных» липчане продолжают выносить свои инициативы на всеобщее обсуждение. Этим утром, 12 сентября, Геннадий Волков решил поднять транспортный вопрос. Горожанин выступил с предложением «Интервал автобусов №24 и №24а от 15 до 30 минут».

- Предлагаю составить новое расписание автобусов №24 и №24а таким образом, чтобы интервал не превышал 30 минут на трассах расхождения и составлял 15 минут на совпадающих трассах, - пишет Геннадий. – В отдельное время интервал шокирующий. От Чаплыгинского шоссе автобусы едут в 14.43, а следующие только в 16.00.

Обсуждение инициативы продлится до 12 октября. Напомним, если предложение наберет более 500 одобрений, ее рассмотрят в вышестоящих органах.

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