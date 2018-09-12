В Липецке хотят сократить интервал движения автобусов №24 и №24а

12 Сент. 11:46 2018-09-12T11:46:38+03:00

Липчане больше не могут ждать транспорт по 40 минут

Изменить размер текста: A A

На сервисе «Портал неравнодушных» липчане продолжают выносить свои инициативы на всеобщее обсуждение. Этим утром, 12 сентября, Геннадий Волков решил поднять транспортный вопрос. Горожанин выступил с предложением «Интервал автобусов №24 и №24а от 15 до 30 минут».

- Предлагаю составить новое расписание автобусов №24 и №24а таким образом, чтобы интервал не превышал 30 минут на трассах расхождения и составлял 15 минут на совпадающих трассах, - пишет Геннадий. – В отдельное время интервал шокирующий. От Чаплыгинского шоссе автобусы едут в 14.43, а следующие только в 16.00.

Обсуждение инициативы продлится до 12 октября. Напомним, если предложение наберет более 500 одобрений, ее рассмотрят в вышестоящих органах.