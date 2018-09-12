В Липецке нашли мертвым заместителя начальника колонии
Тело замначальника ИК-6 обнаружили в гараже
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В минувший вторник, 12 сентября, в Липецке нашли мертвым заместителя начальника исправительной колонии №6. Тело 45-летнего мужчины обнаружили в одном из гаражей кооператива «Молодежный». Известно, что зам начальника бел повешен.
Точную причину смерти и все подробности случившегося теперь предстоит определить сотрудникам регионального СКР. Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник следователя СК СК по Липецкой области Юлия Кузнецова, по данному факту проходит доследственная проверка.
Что стало причиной произошедшего и при каких обстоятельствах погиб мужчина, выясняют следователи.