В Липецке нашли мертвым заместителя начальника колонии

12 Сент. 11:47 2018-09-12T11:47:34+03:00

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В минувший вторник, 12 сентября, в Липецке нашли мертвым заместителя начальника исправительной колонии №6. Тело 45-летнего мужчины обнаружили в одном из гаражей кооператива «Молодежный». Известно, что зам начальника бел повешен.

Точную причину смерти и все подробности случившегося теперь предстоит определить сотрудникам регионального СКР. Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник следователя СК СК по Липецкой области Юлия Кузнецова, по данному факту проходит доследственная проверка.

Что стало причиной произошедшего и при каких обстоятельствах погиб мужчина, выясняют следователи.