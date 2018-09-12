2018-09-12T11:48:24+03:00
Общество

Программа по ускоренной замене лифтов в Липецкой области практически завершена

В нынешнем году запланировано обновить 210 лифтов в 60 многоквартирных домах
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В рамках реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области продолжается ускоренная замена лифтового хозяйства, - сообщает пресс-служба областной администрации. В нынешнем году запланировано обновить 210 лифтов в 60 МКД на общую сумму более 376,7 млн. рублей.

Сегодня выполнены работы по замене и модернизации 184 лифтов. Так, жители дома №27 на проспекте Победы, в котором 11 подъездов, уже оценили новинки. На замену лифтов было направлено 19,4 млн. рублей. Кроме того, лифтовое оборудование обновили на шести объектах в городе Грязи и на 23 объектах в Ельце. В Липецке ведутся работы в 181 доме.

В целом капитальный ремонт будет произведен в 674 многоквартирных домах общей площадью 1841, 9 тыс. квадратных метров. В 394 МКД запланированы строительно-монтажные работы, в 153 из них работы завершены. Для 280 домов запланирована разработка проектно-сметной документации, по которой в следующем году будут производиться строительно-монтажные работы.

Реализация областной программы капитального ремонта улучшит условия проживания более 40 тыс. человек. Общая сумма, запланированная на эти цели, составляет свыше 1,6 млрд. рублей.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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