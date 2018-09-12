В Липецкой области вандалы осквернили Аллею городов воинской славы

12 Сент. 12:38 2018-09-12T12:38:03+03:00

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Вопиющий акт вандализма зафиксировали в Ельце, где аморальные подростки осквернили новую Аллею городов воинской славы. Аллею заложили в июне в сквере имени Ани Гайтеровой. Там участники Съезда городов воинской славы высадили 45 саженцев, по числу городов. Возле каждого дерева установили таблички с городами.

Прошлой ночью, 10 сентября, отдыхающие в сквере подростки разрушили памятную аллею. Действия вандалов зафиксировала камера наблюдения. На записи видно, как молодые люди выдергивают из земли таблички с городами и выбрасывают их в урну с мусором.

После парни поспешили удалиться, при этом забрали одну из табличек с собой. Как сообщает администрация Ельца, заявление об акте вандализма направили в полицию. Сейчас вандалов ищут правоохранители.