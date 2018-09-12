2018-09-12T12:45:18+03:00
Общество

В липецкой квартире мужчина уговорил кран засосать воду

Липчанин снял видео во время отключения воды [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Кран пьет водуКран пьет водуФото: скриншот видео
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На просторах Интернета появилось новое забавное видео. Это наглядный пример того, что бывает, когда немного перебрал с вечера. Автор видео пишет, что всю ночью пил с жильцами своей квартиры. В результате веселая попойка привела к печальным последствиям – липчанин начал разговаривать с краном в ванной комнате.

Мужчина ласково называет оборудование «старым товарищем». И утверждает, что у его друга «дикий сушняк». На утро кран, якобы, позвонил липчанину и попросил принести попить воды. Автор видео оказался настоящим другом. Он тут же поспешил на помощь товарищу. Кран всосал всю воду из кружки, которую принес автор видео.

На самом деле в 118 доме по проспекту Победы в Липецке просто не было воды. А «всасывание воды» произошло потому, что во время отключений в пустом трубопроводе образуется вакуум. Если кто-то из жителей верхних этажей откроет кран, то он начнет втягивать воздух, чтобы компенсировать разность давлений в трубопроводе и атмосфере.

В Липецке кран всасывает воду.Липчанин снял забавное видео

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