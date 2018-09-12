На выезде из Липецка сгорел дом

12 Сент. 12:53 2018-09-12T12:53:10+03:00

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Крупный пожар произошел этим днем, 12 сентября, на улице Зои Космодемьянской в Липецке. Там в частном секторе поздним утром загорелся дом на несколько хозяев. Заметив пожар, жильцы вызвали МЧС. По данным пресс-службы ведомства, сообщение поступило в 10.27 утра.

Пожарные тут же выехали на место происшествия. Когда они прибыли, крыша дома уже была охвачена огнем, из окон валил густой едкий дым. С огнем боролись три отделения пожарных и спасателей, а также добровольные дружинника.

В итоге возгорание удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Но огонь нанес серьезный ущерб жилью. В пожаре сгорела одна из квартир площадью 30 м2, а также полностью выгорела кровля на площади 70 м2. Из-за чего начался пожар теперь устанавливают эксперты.