2018-09-12T13:10:06+03:00
Общество

В Липецке в выходные перекроют движение по улице Зои Космодемьянской

Липчан просят заранее продумывать свой маршрут
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют часть улицыВ Липецке перекроют часть улицыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эти выходные в областном центре перекроют движение по улице Зои Космодемьянской. На магистрали планируется провести ремонтные работы. Там начнут прокладывать трубопровод теплоснабжения открытым способом. В связи с этим движение транспорта по улице будет ограничено. Перекроют участок дороги от проезда Осенний до улицы Алмазной. С 00.00 15 сентября до 12.00 16 сентября движение транспорта по улице будет запрещено.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, перекрытый отрезок дороги можно будет объехать по улицам Адм. Макарова и Ферросплавной. Во избежание неприятностей, жителей города просят заранее продумывать свой маршрут. После окончания работ движение по улице Зои Космодемьянской возобновится.

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