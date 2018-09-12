В Липецке рецидивисту из Самары, который под видом покупателя изнасиловал студентку, дали 5 лет

12 Сент. 13:50 2018-09-12T13:50:14+03:00

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В Липецке вынесли приговор мужчине за изнасилование студентки в марте этого года. Напомним, жертвой насильника стала студента, которая продавала мебель через сайт объявлений. На объявление откликнулся 30-летний рецидивист, который вышел на свободу в 2017 году, отсидев за изнасилование, разбои, грабежи и побег из-под стражи. 9 марта он пришел к девушке вместе с беременной женщиной и купил кровать.

30 марта маньяк снова явился к студентке под предлогом купить оставшуюся мебель. Но в этот раз был один. Девушка не знала о прошлом покупателя, по итогу первой встречи приняла его за порядочного семьянина, поэтому впустила в квартиру без всяких подозрений. Уже в квартире рецидивист применил силу, пригрозил убить, надругался над липчанкой и сбежал, прихватив мебель. Маньяка объявили в федеральный розыск и нашли спустя почти 1.5 месяца в Самаре, где он прятался в заброшенном доме. 13 мая его доставили в Липецк.

Дело завели по статье «изнасилование с угрозой убийства» – часть 2 статьи 131 УК РФ, по которой ему грозило 10 лет. На время следствия насильник находился под стражей. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, рецидивист во всем сознался и дал подробные показания. В итоге суд приговорил его к 5 годам в колонии строгого режима.