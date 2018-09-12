В Липецке нашли пропавшую на ЛТЗ женщину с грудным ребенком

12 Сент. 14:01 2018-09-12T14:01:04+03:00

О местонахождении женщины с младенцем не было известно более 2 дней Фото: Поиск пропавших детей Липецк

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В Липецке нашли пропавших в понедельник липчанку и ее грудного ребенка. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», 31-летняя Бартнева (Киселева) Анна Викторовна и ее дочь Киселева Кристина Ивановна живы.

Напомним, до сих пор не могут найти 15-летнюю Викторию Чернышову. 31 августа девушка ушла из дома в районе Сокола. Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.