2018-09-12T14:12:39+03:00
Происшествия

122 снаряда нашел у себя в огороде житель Липецкой области

Мины и шашки уничтожили на полигоне в Тербунском районе
Лия МУРАДЬЯН
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К счастью, на месте ничего не взорвалосьК счастью, на месте ничего не взорвалосьФото: Лия МУРАДЬЯН
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Во вторник, 11 сентября, в Липецкой области уничтожили 112 снарядов времен Великой Отечественной Войны. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, все боеприпасы нашли в огороде жилого дома в селе Васильевка Тербунского района.

Жильцы вызвали на место спасателей. В итоге из огорода липчанина вывезли: 85 минометных мин калибром 50 мм, 24 артиллерийских снаряда калибром 80 мм, 1 артиллерийский снаряд 120 мм и две тратиловые шашки.

К счастью, хозяева нежданного арсенала сделали все грамотно – не стали трогать снаряды и вызвали экспертов. Поэтому ничего не взорвалось. Боеприпасы вывезли на специальный полигон в Тербунах и уничтожили.

В МЧС напоминают, что при обнаружении подобной находки категорически запрещается что-либо делать со снарядами. Их нельзя трогать и подпускать к месту других людей.

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