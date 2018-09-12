122 снаряда нашел у себя в огороде житель Липецкой области
Во вторник, 11 сентября, в Липецкой области уничтожили 112 снарядов времен Великой Отечественной Войны. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, все боеприпасы нашли в огороде жилого дома в селе Васильевка Тербунского района.
Жильцы вызвали на место спасателей. В итоге из огорода липчанина вывезли: 85 минометных мин калибром 50 мм, 24 артиллерийских снаряда калибром 80 мм, 1 артиллерийский снаряд 120 мм и две тратиловые шашки.
К счастью, хозяева нежданного арсенала сделали все грамотно – не стали трогать снаряды и вызвали экспертов. Поэтому ничего не взорвалось. Боеприпасы вывезли на специальный полигон в Тербунах и уничтожили.
В МЧС напоминают, что при обнаружении подобной находки категорически запрещается что-либо делать со снарядами. Их нельзя трогать и подпускать к месту других людей.