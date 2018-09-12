В Липецкой области выбирают самого народного участкового

12 Сент. 15:33 2018-09-12T15:35:02+03:00

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В Липецкой области начался первый этап Всероссийского Конкурса «Народный участковый». В нашем регионе на звание самого народного участкового претендуют 26 стражей порядка. Все каждый день следят за порядком на своем участке, раскрывают десятки уголовных дети и сотни административных нарушений. Участковые нередко разрешает конфликты между соседями и даже членами семей. Стоит отметить, что все участники конкурса имеют определенные заслуги.

Информация о каждом участковом есть на официальном сайте УМВД по Липецкой области. Проголосовать за понравившегося правоохранителя может любой желающий. Победит тот, кто наберет больше всех голосов в ходе он-лайн голосования.

Как и прежде, конкурс будет проходить в три этапа. Первый региональный этап продлиться до 20 сентября. Во втором этапе, с 7 по 16 октября, из финалистов выберут одного участкового, который будет представлять свой регион на заключительном федеральном этапе.