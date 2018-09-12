Десятки деревень Воловского района попали под карантин из-за африканской чумы свиней

12 Сент. 15:50 2018-09-12T15:50:17+03:00

В Липецкой области проводятся мероприятия, чтобы не распространить заражение животных

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Согласно постановлению администрации Липецкой области, на территории Воловского района установлен карантин. На территории ООО «Племенное» у павших свиней выявили африканскую чуму. 4 252 трупов павших животных уже кремировали.

Первая угрожаемая зона установлена в границах населенных пунктов: деревня Багровка и село Большая Ивановка Большеивановского сельсовета; деревня Алексеевка, деревня Алексеевка 2-я, деревня Большая Вершина, село Захаровка и деревня Новая Слободка Захаровского сельсовета; Спасский сельсовет, за исключением площадки «Откорм 7А», ООО «Черкизово-Свиноводство», отнесенной к 4 компартменту. Во вторую угрожаемую зону попали все остальные населенные пункты Воловского района.

Во время карантина «Племенное» запрещено посещать посторонним лицам. Животных нельзя перемещать, продавать, в том числе и продуктов их убоя, корм. В первой и второй угрожаемой зоне запрещено вывозить свиней, свиноводческую продукцию, закупать животных, делать заготовки из мяса свиней.