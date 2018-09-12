2018-09-12T16:35:42+03:00
Общество

Липецким полицейским вручили ключи от новых «Патриотов»

12 «УАЗов» получили сотрудники полиции [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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У липецких полицейские новые "УАЗы"У липецких полицейские новые "УАЗы"Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В эту среду, 12 сентября, водители отделов полиции в Липецке получили новые «УАЗы». Ключи от новым машин вручил начальник УМВД по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов.

У липецких полицейские новые "УАЗы" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

У липецких полицейские новые "УАЗы"Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Всего полицейские получили 12 микроавтобусов «УАЗ 2206» и внедорожников «УАЗ Патриот». Торжественная церемония вручения состоялась у главного здания областного управления. Генерал-майор лично осмотрел новые автомобили.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, служебные автомобили поставили в Липецкую область в рамках гособоронзаказа, а также по программе программы «Безопасный город». Сотрудники полиции уже приступили к исполнению служебных обязанностей на новых внедорожниках.

Липецким полицейским вручили ключи от новых машин.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

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