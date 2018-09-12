В четверг жители более 20 улиц Липецка останутся без воды, 1 - без света

12 Сент. 19:05 2018-09-12T19:05:55+03:00

В Липецке отключение электроэнергии и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 13 сентября, в Липецке произойдет отключение воды и света. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц 300-летия Флота России, вл.2 Д/С №37; Сокольская, 6а; Ленина, 148; 139а; Краеведческая, 2а; Комарова; Краеведческая; Апраксина; Кольцова; Заповедная; 300-летия Флота России; Синявиных; Мартынова; Высоцкого; переулок Лазурный; Благодатный; Барковского; Мазурука; Сибирская; Знаменская; Ленина, 196-248; Ленина, 199-239а; Ракитная, 2 (СШ. №35); «Школа №35»; 300-летия Флота России, вл.2 Д/С №37.

Подвоз воды осуществляется к улице 300-летия Флота России, вл.2 Д/С №37, а также по заявкам жителей.

13 и и14 сентября электричество отключат жителям частного сектора по улице Асфальтная. Света не будет с 9 утра до 5 часов вечера.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.