В Липецке в четверг до +28 градусов, после немного похолодает

12 Сент. 20:19 2018-09-12T20:19:56+03:00

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В четверг, 13 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Синоптики обещают теплую погоду. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток температура составит 10-15 градусов выше ноля.

Днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 753 мм рт.ст.

В пятницу, 14 сентября, в областном центре будет ясно. Днем же синоптики обещают облачную погоду, а к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха ночью +17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +24 градуса. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. Атмосферное давление без изменений – 751 мм рт.ст.