«Рено Логан» сгорел ночью в Липецкой области

13 Сент. 08:33 2018-09-13T08:38:33+03:00

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Автомобильный пожар произошел этой ночью, 13 сентября, в Долгоруковском районе Липецкой области. Там в деревне Екатериновка на Центральной улице загорелся автомобиль «Рено Логан».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, очевидцы вызвали пожарных в 1.51 ночи. На адрес, к дому №2, приехали сотрудники одного отделение 25 пожарно-спасательной части и два добровольца. К моменту их прибытия французская иномарка почти вся была охвачена огнем.

Пожар ликвидировали, но спасти машину не удалось, от «Логана» остался только обгоревший металлический каркас. Люди не пострадали. Причину пожара теперь выясняют эксперты.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. И напоминает, в случае пожара, звонить «112» или «01».