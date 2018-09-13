В Липецке на улице избили пенсионера

13 Сент. 09:03 2018-09-13T09:03:20+03:00

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В минувший вторник, 11 сентября, в одну из больниц Липецка попал 61-летний мужчина. У пенсионера были многочисленные травмы, в том числе и тяжелые. Сотрудники больницы сообщили о случившемся в полицию.

Выяснилось, что мужчину забрали от дома по улице Кривенкова. Вскоре правоохранители вычислили и задержали того, кто избил пенсионера. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 40-летний житель Липецка.

Избитый мужчина сейчас находится в больнице. В городском отделе полиции №7 возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Стражи порядка опрашивают очевидцев и разбираются во всех подробностях случившегося и выясняют, что стало мотивом для избиения.