2018-09-13T09:18:49+03:00
Происшествия

В Липецке утром сгорел садовый домик

Пожар произошел в товариществе «Венера»
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Дача выгорела дотлаДача выгорела дотлаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Пожар в садовом товариществе Липецка случился рано утром 13 сентября. В 4.35 утра дежурному МЧС поступило сообщение, что в СНТ «Венера» на 12 линии горит дом №27. На место происшествия сразу же выехали пожарные и спасатели, а также два добровольца.

К моменту их прибытия, дача практически полностью была объята огнем. С учетом засушливой погоды и V класса пожарной опасности, который действует в регионе, пламя могло распространиться на соседние участки. Но пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать пожар.

А вот от садового домика практически ничего не осталось. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил сгораемые конструкции дома по всей площади. Люди, к счастью, не пострадали. Причину возгоранию теперь определяют эксперты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска