В Липецке утром сгорел садовый домик

13 Сент. 09:18 2018-09-13T09:18:49+03:00

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Пожар в садовом товариществе Липецка случился рано утром 13 сентября. В 4.35 утра дежурному МЧС поступило сообщение, что в СНТ «Венера» на 12 линии горит дом №27. На место происшествия сразу же выехали пожарные и спасатели, а также два добровольца.

К моменту их прибытия, дача практически полностью была объята огнем. С учетом засушливой погоды и V класса пожарной опасности, который действует в регионе, пламя могло распространиться на соседние участки. Но пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать пожар.

А вот от садового домика практически ничего не осталось. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил сгораемые конструкции дома по всей площади. Люди, к счастью, не пострадали. Причину возгоранию теперь определяют эксперты.