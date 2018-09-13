2018-09-13T09:50:30+03:00
Происшествия

Мошенник из Новосибирска обманул трех липецких пенсионерок

Аферист орудовал в августе в разных районах области
Лия МУРАДЬЯН
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Три пенсионерки стали жертвами одного мошенникаТри пенсионерки стали жертвами одного мошенникаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли серию мошенничеств в отношении женщин пенсионного возраста. Три преступления произошли в разных районах области. Так 14 августа жертвой афериста стала 64-летняя пенсионерка из Грязей. Спустя два дня, 17 августа, от действий мошенника пострадала 60-летняя жительница Краснинского района. Последнее преступление зафиксировали в Липецком районе, где на удочку мошенника попалась 69-летняя пенсионерка.

Как оказалось, пенсионерок дурачил один и тот же человек – 37-летний житель Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, предполагаемого участника трех фактов мошенничества установили сотрудники уголовного розыска.

Во всех случаях мошенник действовал по одной схеме - звонил и говорил, что сын попал в ДТП и нужны деньги освобождения от уголовной ответственности. В ходе расследования выяснило, что еще одной жертвой стал 66-летний пенсионер из Грязей, который в ночь с 19 на 20 августа перевел преступнику 97 000 рублей.

Вместе с этим за сутки в регионе раскрыли пять совершенных ранее преступлений. Например, в Чаплыгине поймали несовершеннолетнего подростка, который 30 июля украл у женщины на пляже сотовый телефон.

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