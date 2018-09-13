На трассе «Дон» под Липецком грузовая «Газель» влетела в «Опель» - пострадал подросток
По данным УГИБДД по Липецкой области за прошедшие сутки, 12 сентября, на дорогах региона зафиксировали 2 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 2 человека.
Первая авария произошла в 19.10 на улице Неделина. Там столкнулись «Ниссан» и «Фольксваген». По предварительным данным, виновником стал 35-летний водитель первой иномарки, за рулем «Фольксвагена» был 48-летний мужчина. В результате ДТП 35-летняя пассажирка «Нисана» попала в больницу.
Еще одно серьезное ДТП случилось на трассе «Дон» в Становлянском районе. В 19.20 42-летний водитель грузовой «Газели» влетел в стоящий на дороге «Опель», за рулем которого был 40-летний мужчина. В этой аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки. 17-летнюю девушку увезли в больницу.
ДТП с материальным ущербом и без пострадавших за те же сутки зарегистрировали 17.
ДТП Мичурина Неделина Липецк.