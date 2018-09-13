2018-09-13T11:07:00+03:00
Общество

В мэрии Липецка предлагают ввести новую должность

А также упразднить отдел охраны окружающей среды
Юлия КЛЮЕВА
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Проект изменений в структуру администрации отправили на рассмотрение в горсоветПроект изменений в структуру администрации отправили на рассмотрение в горсоветФото: Юлия КЛЮЕВА
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В горсовет отправили на рассмотрение проект изменений в структуру администрации Липецка. Так, предполагается ввести должность заместителя главы администрации города – председателя департамента экономического развития. Его обязанности – осуществлять руководство департаментом и координировать управление потребительского рынка.

Также в администрации считают, что необходимо усилить контроль в сфере охраны окружающей среды при застройке городской территории. В связи с этим отдел охраны окружающей среды планируется упразднить. А его полномочия передать в департамент градостроительства и архитектуры.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, изменения позволят оптимизировать структуру мэрии, функционал ее подразделений и повысить эффективность управления городскими ресурсами.

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