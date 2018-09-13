В Липецком районе второй раз пропала 15-летняя девушка

13 Сент. 12:13 2018-09-13T12:14:47+03:00

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В Липецком районе пропал подросток. 8 сентября в 12.00 из дома в деревне Копцевы Хутора ушла 15-летняя Кожевникова Елена Дмитриевна. Как сообщают в ЛООО «Поиска пропавших детей», до сих пор местонахождение девушки неизвестно.Кстати, Елена уже пропадала из дома в начале лета. Тогда к поиску подростка также подключались волонтеры и полиция. Девушку нашли на 4-ый день.

Приметы: рост 165, длинные темные волосы, сутулится.

Одежда: черные лосины, темно-серая футболка, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Елену Кожевникову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

Напомним, до сих пор не могут найти 15-летнюю Викторию Чернышову. 31 августа девушка ушла из дома в районе Сокола. Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.