В выходные липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по пьяным водителям

13 Сент. 12:16 2018-09-13T12:16:46+03:00

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В пятницу и предстоящие выходные в Липецке и области автоинспекторы усилят контроль на дорогах. В течение трех дней с 14 сентября сотрудники ГИБДД будут выслеживать самых опасных участников дорожного движения – нетрезвых водителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, наряд будут работать в усиленном режиме до 16 сентября.

Напомним, что штраф за пьяную езду составляет 30 000 рублей, также водитель лишается прав на срок от полутора до двух лет. При этом по истечению срока права вернуть только после проверки знаний ПДД.

Если водителя ловят нетрезвым во второй раз, то наступает уголовная ответственность. По УК штраф возрастает до 300 000 рублей, а при максимальном наказании могут дать два года тюрьмы.