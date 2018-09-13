2018-09-13T12:56:18+03:00
Общество

Стаи бродячих собак пугают жителей 29 и 28 микрорайонов Липецка

Горожане жалуются на бродячих животных, которые плодятся со строек [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане жалуются на бродячих собакЛипчане жалуются на бродячих собакФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липчанка пожаловалась на стаи бродячих собак, которые расплодили с ближайших строек и теперь пугают местных жителей. По словам девушки, бродячие животные не дают покоя по ночам жителям 29 микрорайона.

На видео, которое девушка опубликовала на своей странице в instagram, слышно вой и лай собак. Также можно заметить, как несколько четвероногие перебегают дорогу. По словам Анастасии Двуреченской, в стае не меньше 20 животных.

– Каждый день этот ужас, – пишет Анастасия. – Стаи собак с воем путешествует по району. Гуляют дети во дворе. Утром собаки собираются около мусорных контейнеров, а мимо них идут дети в новую 30 школу. Ночью спать невозможно. Их количество в стае доходит до 20 и более.

В комментариях к записи на ту же проблему с бродячими животными пожаловались и жители 28 микрорайона. Они также винят во всем строителей, которые сначала развели собак для охраны объекта, а после завершения стройки разогнали животных по району.

Напомним, что сейчас в Липецке и области сложная ситуация по бешенству. Из-за чего в нескольких районах области и даже ввели карантин.

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