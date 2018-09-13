Липчанин исправил дату в справке, чтобы не заменить права без медосмотра

13 Сент. 13:39 2018-09-13T13:46:06+03:00

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В Липецкой области под уголовную статью о подделке документов попал житель Добровского района. У мужчины пришла время заменить водительское удостоверение, для этого нужно было пройти медицинский осмотр.

Не желая обходить врачей, водитель решил сам подправить дату в старом медицинском заключении и выдать его за новое. Справку с исправленной датой водитель отнес в районный отдел МФЦ, где сразу распознали подделку.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на фальсификатора завели уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ – подделка документов. В ходе расследования мужчина во всем сознался. Суд учел раскаяние и положительные характеристики, в итоге уголовное дело прекратили и назначили штраф в 5000 рублей.