В Липецке возле дворца молодежи «Октябрь» хотят создать «сквер Пограничников»

13 Сент. 14:05 2018-09-13T14:05:45+03:00

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В этот четверг, 13 сентября, в горсовете обсудили судьбу сквера рядом с МУ «Городской дворец молодежи «Октябрь». Липецкая региональная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» предложила создать там «сквер Пограничников». Как сообщили в пресс-службе горсовета, за счет внебюджетных средств хотят установить информационную табличку. Там же проведут торжественный митинг.

- Данный сквер станет точкой притяжения ветеранов-пограничников, участников локальных конфликтов и их семей, жителей и гостей нашего города, - считает один из авторов инициативы Александр Загорский.

Парламентарии одобрили идею создания сквера. По словам депутатов, там пограничники смогут не только встречаться и общаться, но и проводить патриотические акции с молодежью.