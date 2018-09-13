2018-09-13T14:56:42+03:00
Происшествия

В Липецкой области сгорел гараж вместе с внедорожником «КИА Соренто»

Пожар произошел в Грязях
Лия МУРАДЬЯН
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В пожаре никто не пострадалВ пожаре никто не пострадалФото: Лия МУРАДЬЯН
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В городе Грязи Липецкой области сова произошел крупный атопожар. Там на улице Крылова у дома №1 загорелся гараж, внутри которого стояла иномарка. Все случилось в этот четверг, 13 сентября, около полудня.

Сигнал о пожаре поступил дежурному МЧС в 11.53. На место происшествия сразу же выехали два отделение 19 пожарно-спасательной части и добровольцы. К моменту их прибытия гараж полыхал открытым огнем. Пожар ликвидировали, но от имущества почни ничего не осталось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь уничтожил внутреннюю отделку гаража по всей площади. Также полностью выгорел стоявший внутри внедорожник «КИА Соренто», стоимостью около 1.5 миллиона рублей. Люди не пострадали. Причину пожара предстоит определить экспертам.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 сентября в том же Грязинском районе сгорела дорогая иномарка «BMW X6». А в Долгоруковском районе этой ночью до основания кузова выгорел «Рено Логан».

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