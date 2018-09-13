В горсовете хотят сохранить льготы для липчан "предпенсионного возраста"

13 Сент. 15:37 2018-09-13T15:37:14+03:00

Для женщин, достигших 55 лет и мужчин - 60 лет

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Этим утром, 13 сентября, в Липецком горсовете состоялась комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике, а также по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Парламентарии говорили о том, что нужно сохранить меры социальной поддержки для липчанок, достигших 55 лет и горожан от 60 лет.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, в Липецке 168,5 тысяч пенсионеров. Из них пенсию по возрасту получают 145,5 тысяч человек. 38 тысяч липчан продолжают работать.

- Сумма выплат пенсий в месяц по Липецку составляет 2,5 миллиарда рублей, в год это уже 30 миллиардов, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления городского управления ПФР РФ по Липецкой области Александр Овсянников. - А сбор поступивших взносов на 2016-й год от работодателей составил 14,5 миллиардов рублей. То есть обеспеченность своими средствами у нас составляет 47%.

Горсовет намерен сохранить муниципальные льготы для горожан, предпенсионного возраста. Председатель горсовета Игорь Тиньков поручил проанализировать нормативно-правовые акты Липецка, касающиеся сохранения льгот и мер социальной поддержки. И, прежде всего, льготы по налогу на землю и имущество.