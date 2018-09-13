Пропавшего 6 лет назад Данилу Белых ищут в Тверской области

13 Сент. 16:18 2018-09-13T16:22:28+03:00

В 2012 году в Липецкой области парень ушел из дома в школу и больше не вернулся

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Этим утром, 13 сентября, в группе Волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» разместили ориентировку на пропавшего 6 лет назад Данилу Белых. Указано, что подросток может находиться в Тверской области.

Напомним, в мае 2012 года Данила Белых в полдень ушел из дома в школу в селе Большая Кузьминка Липецкой области. Но до образовательного учреждения он так и не дошел. Данила должен был сесть в школьный автобус, чтобы доехать в школу соседнего села Ильино. Как выяснилось позже, в транспорте его не было.

На тот момент ребенку было 10 лет. До сих пор местонахождение теперь уже 16-летнего подростка не установлено. Однако, ни волонтеры, ни родные пропавшего не теряют надежды.

Пропавшего мальчика ищут 6 летФото: Фото читателя.

Приметы: волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: родинка над правой бровью, парень левша.

Подросток может находиться в любом регионе. За достоверную информацию объявлено вознаграждение.

Просьба ко всем, кто видел Данилу Белых или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.