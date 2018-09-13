2018-09-13T16:48:01+03:00
Происшествия

Липчанка попалась на присвоении и растрате

Ущерб оценили более чем в 130 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанку поймали на растратеЛипчанку поймали на растратеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Тербунском районе Липецкой области поймали на присвоении и растрате имущества сотрудницу одного из местных учреждений, которое оказывает населению услуги в сфере связи и торговли.

По данным полиции, в августе этого года женщина, будучи должностным лицом, использовала служебное положение и присвоила товар работодателя на сумму боле 130 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в ходе проверки сотрудники полиции получили данные, свидетельствующие о хищении. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение и растрата. Правоохранители пока еще разбираются во всех подробностях. В случае если вину докажут женщине грозит до 6 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности.

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