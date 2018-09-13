Липчанка попалась на присвоении и растрате
В Тербунском районе Липецкой области поймали на присвоении и растрате имущества сотрудницу одного из местных учреждений, которое оказывает населению услуги в сфере связи и торговли.
По данным полиции, в августе этого года женщина, будучи должностным лицом, использовала служебное положение и присвоила товар работодателя на сумму боле 130 000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в ходе проверки сотрудники полиции получили данные, свидетельствующие о хищении. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение и растрата. Правоохранители пока еще разбираются во всех подробностях. В случае если вину докажут женщине грозит до 6 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности.