Липчанка попалась на присвоении и растрате

13 Сент. 16:48 2018-09-13T16:48:01+03:00

Ущерб оценили более чем в 130 000 рублей

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В Тербунском районе Липецкой области поймали на присвоении и растрате имущества сотрудницу одного из местных учреждений, которое оказывает населению услуги в сфере связи и торговли.

По данным полиции, в августе этого года женщина, будучи должностным лицом, использовала служебное положение и присвоила товар работодателя на сумму боле 130 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в ходе проверки сотрудники полиции получили данные, свидетельствующие о хищении. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение и растрата. Правоохранители пока еще разбираются во всех подробностях. В случае если вину докажут женщине грозит до 6 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности.